Entre Paris et Pau, Bayrou veut "garder les pieds sur terre" face aux incertitudes

François Bayrou lors de la présentation de ses voeux, à Pau, le 10 janvier 2025 ( AFP / Gaizka IROZ )

Premier ministre à Paris, maire à Pau, François Bayrou se rend chaque semaine dans sa ville pour "garder les pieds sur terre" et sans doute espérer gagner les municipales, alors que son bail à Matignon reste très précaire et les procès en immobilisme récurrents.

"Pau, les Pyrénées, c'est chez moi, c'est là où j'habite. Quand je vois des gens qui s'étonnent que je rentre chez moi le dimanche, je me dis que ce monde est détraqué", se défend-il dans un entretien au Parisien réalisé... en visio depuis Pau un vendredi après-midi.

Car François Bayrou tenait à participer le même jour en soirée au conseil de l'agglomération qu'il préside toujours.

"Pour moi, garder les pieds sur terre est absolument essentiel. Autrement, à Paris, on perd la tête. Donc, oui, une fois par semaine, je m'évade des cercles de pouvoir pour retrouver les gens normaux", fait valoir le locataire de Matignon, partisan pour cette raison du cumul des mandats.

Accueil des nouveaux habitants, match de rugby, inauguration d'un centre technique municipal lundi, après un aller-retour à Paris dimanche pour participer au rassemblement de Renaissance, celui qui est maire de Pau depuis 2014 reste "profondément attaché à sa ville" et "il veille à être présent et engagé", témoigne une proche.

- "En campagne" -

Il avait pourtant été très critiqué en décembre juste après sa nomination à Matignon lorsqu'il avait assisté en visio depuis la ville des Pyrénées-Atlantiques à une réunion sur Mayotte - dévasté par un ouragan - afin de participer au conseil municipal dans la foulée.

Même scénario le 24 mars: il a introduit le matin en visio une conférence de partis centristes européens sur l'Ukraine pour pouvoir être présent le soir au conseil municipal.

Contrairement à ses prédécesseurs Édouard Philippe ou Jean Castex, élus en province comme lui, qui ont fait venir femme et enfants à Paris quand ils ont été nommés rue de Varenne, c'est François Bayrou qui rejoint chaque semaine son épouse à Bordères, son village natal, où ont grandi ses six enfants désormais adultes. Ce qui l'oblige parfois à jongler avec les horaires des vols commerciaux qu'il préfère emprunter.

A Pau, François Bayrou "est dans un univers qu'il connaît et qui le ménage", souligne l'opposant socialiste Jérôme Marbot.

Pourtant les polémiques nationales l'ont rattrapé lors du dernier conseil municipal, qui a duré cinq heures, avec des échanges houleux notamment sur le scandale des violences au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram.

Pour plusieurs élus, François Bayrou "est clairement en campagne" pour les élections municipales de l'an prochain, même s'il n'a pas encore dit publiquement qu'il serait candidat.

- "Inconfortable" -

"Pau, c'est une porte de sortie", ajoute l'opposant écologiste Jean-François Blanco, alors que le Premier ministre dévisse dans les sondages et qu'il doit bâtir - privé de majorité et menacé de censure - un budget encore plus contraint que le précédent, intégrant réduction du déficit, effort militaire et hausse des droits de douane.

Or pour cet élu, "les deux fonctions sont incompatibles, il y en a forcément une qui est sacrifiée".

En tout cas, concourir à un mandat local tout en pilotant le gouvernement "c'est inconfortable", reconnaît un ancien Premier ministre.

Certes "on ne peut pas lui faire le reproche de s'être éloigné de ses racines", admet M. Marbot, quand M. Bayrou évoque les origines béarnaises du...roi du Danemark avec lequel il doit déjeuner peu après.

Mais la double casquette, "ce n'est satisfaisant sur aucun plan. Il n'assume pas son mandat de maire correctement et ce n'est pas non plus satisfaisant pour ses fonctions de Premier ministre qui demandent d'être 150% à la tâche compte tenu des crises et des enjeux", estime-t-il.

Sur le plan national, les séminaires gouvernementaux sans ordre du jour laissent les ministres sur leur faim, selon des participants. François Bayrou "se laisse un peu vivre" depuis l'adoption du budget, juge un député Renaissance qui attend davantage d'"impulsion".

Jusqu'à "excéder" Emmanuel Macron, qui a "dû lui-même présider la réunion sur les droits de douane" après les décisions de Donald Trump, observe un autre élu du même parti.

Une ministre temporise: François Bayrou reste "très impliqué" quand il mène ses réunions à Matignon.