Enquête : qui sont les Européens les plus accros au cash ?

(Saviez-vous que les pays européens ont des usages des espèces bien distincts ? L'euro numérique pourrait harmoniser les pratiques - Crédit photo : Adobe Stock)

L'attachement aux espèces aurait-il une origine territoriale ou culturelle ? Selon une récente étude du cabinet BearingPoint, l'usage des espèces varie sensiblement selon les pays européens. Voici un panorama des différentes tendances observées en Europe.

La tendance des espèces poursuit sa baisse en Europe

Fin 2024 dans la zone euro, 52% des achats effectués en magasin ont été réglés en cash, contre 79% il y a moins de 10 ans (1) .

De plus, la fréquence d'utilisation des espèces a diminué en 2024 par rapport à l'année précédente, même si des disparités sont à noter selon les pays (2).

Les pays germanophones et l'Irlande restent fidèles à l'argent liquide

En Allemagne, Autriche et Suisse, le cash représente respectivement 69%, 73% et 57% des transactions commerciales. Quant à l'Irlande, 59% des paiements se font encore avec des pièces ou des billets.

Les pays nordiques se détachent nettement du cash

En Suède, le paiement en espèces n'est plus que de 28% mais ne baisse pas et au Danemark il ne représente que 35% des transactions. En Norvège, ce sont 96% des transactions qui se font de manière dématérialisée, en raison de conditions météorologiques difficiles et d'une densité faible de population qui éloignent les habitants des points de retraits (3).

Au niveau du système bancaire européen, la préservation des espèces reste une priorité

Afin de garantir aux habitants une plus grande liberté dans le choix de leurs moyens de paiement, la stratégie fiduciaire 2030 a affirmé la nécessité de préserver les espèces en tant que moyen de paiement accessible à tous et réserve de valeur, gage de confiance dans la monnaie commune. À des fins d'amélioration constante de la qualité, une prochaine série de billets encore plus sécurisés et plus durables sera d'ailleurs bientôt disponible.

Avez-vous entendu parler de l'«euro numérique» ? Le projet, amorcé par la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres de la zone euro, pourrait voir le jour à partir de 2027. Il consisterait à proposer un euro numérique à toute personne ou entreprise basée dans la zone euro.

Sa valeur serait émise et garantie par la banque centrale au même titre que pour les euros en espèces. L'euro numérique serait un système inclusif (accessible aux personnes non équipées de smartphone ou non bancarisées), confidentiel (fonctionnement hors ligne) et flexible (disponible entre particuliers, en magasin et en ligne), qui apporterait une harmonie dans les usages bancaires européens (4).

A priori, un tiers des habitants de la zone serait favorable à une utilisation régulière de l'«euro numérique», ce qui laisse entrevoir son potentiel de rayonnement (2).

En France, la tendance au maintien des espèces se confirme

Le phénomène de fermeture des distributeurs automatiques de billets et leur mutualisation interbancaire sont des symptômes de la baisse d'utilisation des espèces face à l'essor de la digitalisation des moyens de paiement.

Néanmoins, pour les Français, le recours au cash (dans 51% des cas) est une solution qui répond à plusieurs besoins et enjeux : paiement en toute discrétion, éducation financière des jeunes enfants et lutte contre la cyberfraude.

Pour preuve : 80% des Français sondés sont encore attachés à l'argent liquide et 69% des adultes majeurs déclarent en avoir une utilisation quotidienne, en baisse de 5 points par rapport à 2023 (5).

Les 3 premières motivations mentionnées par les Français pour l'usage persistant des espèces sont (5) :

-> L'absence de frais associés (cités par 95% des répondants)

-> La simplicité pour régler ses comptes en direct (cités par 94% des sondés)

-> La facilité d'apprentissage de la valeur de l'argent (cités par 94% des personnes interrogées).

En France, on constate une coexistence entre le cash et les paiements électroniques (dont le sans contact). En Europe, des écarts de pratiques sont mesurables, avec une forte résistance des espèces dans les pays germanophones. Le volume de billets en circulation n'est donc pas près de baisser significativement, du moins tant que le projet d'«euro numérique», compromis entre monnaie virtuelle et argent disponible, ne sera pas 100% effectif.

