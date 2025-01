Maria Callas, Beethoven... ou fleuves et oiseaux : à quoi ressembleront les prochains billets en euros?

Les motifs ornant les futurs billets de banque européens seront connus en 2026.

Le graphisme des billets actuels de la série "Europe" est fondé sur le thème "Époques et styles architecturaux" (illustration) ( BELGA / HATIM KAGHAT )

Culture ou nature? La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé vendredi 31 janvier une série de motifs pour les futurs billets en euros, prélude à un concours de design lancé cette année.

Au terme d'une consultation publique, le conseil des gouverneurs de la BCE a choisi fin 2023 la culture européenne d'une part et les fleuves et les oiseaux d'autre part comme illustrations possibles des billets de 5 à 200 euros.

L'étape suivante a consisté à demander à un groupe d'experts de fournir des motifs précis, afin de rendre ces concepts concrets.

Un concours européen de design sera ouvert lors du trimestre en cours, en vue d'une décision finale en 2026 sur l'identité des futurs billets de banque, a précisé la BCE.

"Les nouveaux billets de banque symboliseront notre identité européenne commune et la diversité qui nous rend forts", a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dans un communiqué.

Un seul des deux thèmes sera retenu.

Pour la série culturelle, des personnalités incarnant l'identité européenne seront montrées sur le recto et des moments de culture au verso: le compositeur allemand Ludwig van Beethoven et une chorale de jeunes et d'adultes pour le billet de 10 euros, la scientifique Marie Curie et une école ou université avec une enseignante et de jeunes étudiants munis de tablettes pour le billet de 20 euros, etc.

La diva grecque Maria Callas illustrera les billets de 5 euros, les autres personnalités représentées étant l'écrivain espagnol Miguel de Cervantes (50 euros), le génie de la Renaissance italienne Leonard de Vinci (100 euros) et l'écrivaine et militante pacifiste autrichienne Bertha von Suttner (200 euros).

L'autre série dédiée aux cours d'eau et aux oiseaux, au recto des billets, s'accompagnera de représentations d'institutions européennes au verso: par exemple le tichodrome échelette près d'une source de montagne et le Parlement européen pour la coupure de 5 euros.

Les espèces d’oiseaux seront identifiées (martin-pêcheur, avocette élégante, ...) mais pas les cours d'eau, qui auront un caractère générique.

Remplacer l'architecture

Une fois le feu vert donné pour la production des billets avec les nouveaux motifs et les dispositifs de sécurité, il faudra au moins deux à trois ans pour mettre en circulation une quantité suffisante de billets, selon la BCE.

Les billets actuellement en circulation sont basés sur thème "Styles architecturaux". 5 euros : classique. 10 euros : roman. 20 euros : gothique, 50 euros : Renaissance. 100 euros : baroque et rococo. 200 euros : verre et acier du XIXe siècle.