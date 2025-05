Engrais: la Coordination rurale manifeste en tracteurs dans Lille

Des membres de la Coordination rurale manifestent devant le bâtiment de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Lille, le 28 mai 2025 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Une dizaine d'agriculteurs de la Coordination rurale (CR) du Nord et cinq tracteurs ont bloqué mercredi après-midi les alentours de la cité administrative à l'entrée de Lille, pour protester notamment contre une directive durcissant les restrictions sur les engrais.

"CR59 on lâche rien", peut-on lire écrit à la peinture fluo sur un tracteur installé devant la cité administrative, en présence d'un dispositif policier important.

"On nous demande encore de nous justifier sur la façon d'utiliser les engrais", a déploré Carlos Descamps, agriculteur à Vendeville (Nord) en polyculture, céréales et pommes de terre, assurant : "on fait déjà tout ce qu'on peut, on n'est pas là pour polluer."

La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a exhorté par courrier les agriculteurs à se conformer aux nouvelles mesures d'ici fin juin.

La directive "Nitrates", visant à réduire la pollution des eaux causée par les nitrates d'origine agricole, fixe notamment des calendriers d'épandage d'engrais azotés et d'effluents d'élevage, qui ont été modifiés mi-2024.

"On nous fait des promesses dans un pays de promesses mais on ne voit rien venir", a poursuivi l'agriculteur. Une allusion à la loi visant à "lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur", portée par le sénateur LR Laurent Duplomb, repoussée lundi avant même son examen face à un "mur" d'amendements écologistes et des Insoumis.