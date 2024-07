Engie va vendre de l'électricité éolienne à Google en Belgique

L'énergéticien français Engie a annoncé mardi avoir conclu de nouveaux contrats de vente directe d'électricité éolienne à Google, en Belgique cette fois.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Avec ces cinq nouveaux contrats d’achat d’électricité (dits "cPPA" pour Corporate Power Purchase Agreement), Engie fournira 118 mégawatts (MW) de capacité (soit environ 3,7 TWh d’énergie), pour alimenter les infrastructures de Google en Belgique.

Le géant américain bénéficiera de la totalité de la production de quatre nouveaux parcs éoliens terrestres développés en Belgique, d'une capacité totale de 26 MW. En outre, Google et Engie se sont accordés pour prolonger de huit ans la fourniture sous cPPA d’un autre parc éolien belge de 92 MW, déjà en exploitation, ajoute Engie.

Les deux entreprises ont déjà conclu ensemble plusieurs accords de ce type dans d’autres pays, par exemple fin 2022 un contrat sur 12 ans portant sur 100 MW issus d'un projet éolien offshore en Écosse.

Avec des ventes de 2,4 GW à l’industrie et aux grands consommateurs d’énergie en 2023 et 34 contrats de ce type conclus l'an dernier, Engie se présente comme "le premier développeur de projets d’énergies renouvelables destinés aux entreprises". L’an dernier, la société a été "la seule à conclure des PPA dans le solaire, l'éolien terrestre et en mer".

"Nous sommes fiers de contribuer à la faisabilité économique de nouveaux investissements pour des projets d’énergies renouvelables tout en soutenant les opérations et les investissements d’industries énergivores, et en favorisant leur ancrage local", a commenté Vincent Verbeke, directeur général d'Engie Belgique, cité dans le communiqué.

Frédéric Descamps, responsable de Google en Belgique, évoque, dans le communiqué, l'ambition de son groupe d'" atteindre des émissions nettes nulles pour l’ensemble de (ses) opérations et de (sa) chaîne de valeur à l’horizon 2030", en faisant fonctionner data centers et campus de bureaux "avec une énergie décarbonée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7".