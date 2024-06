Enfin un diffuseur pour l’intégralité de l’Euro

Non, ce n’est pas la Ligue 1 que beIN Sports vient de sauver.

À une semaine du début de l’Euro, on ne savait toujours pas sur quelle chaîne on allait bien pouvoir passer nos après-midis pendant un mois. Ce vendredi, Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de beIN Sports, a enfin dévoilé que la chaîne qatarie diffusera bien l’intégralité de la compétition. Et les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules puisque l’Euro 2028, qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande, sera également diffusé en entier sur beIN.…

LT pour SOFOOT.com