information fournie par So Foot • 23/05/2024 à 11:43

Endrick n’a pas peur de la concurrence de Mbappé au Real Madrid

Même pas peur.

En juillet prochain, le transfert annoncé d’Endrick au Real Madrid pourrait être relégué au second plan par l’un des grands feuilletons de ce mercato. L’avenir de Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre la Maison-Blanche à l’issue de la saison, pourrait en effet faire de l’ombre à l’arrivée du Brésilien, capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque. Dans un entretien à AS , l’actuel joueur de Palmeiras s’est exprimé sur sa possible mise en concurrence avec le champion du monde 2018.…

VD pour SOFOOT.com