22/06/2024

Endrick complètement fan de Neymar

Un gamin.

Alors que la Copa America démarre doucement et que le Brésil fait ronchonner Ronaldinho, la Seleção doit avancer sans Neymar. Ce dernier, encore blessé, a quand même prévu de passer un peu de temps avec sa sélection et ses compatriotes lors de ce mois de juin 2024. Chose qui fait énormément plaisir à Endrick, littéralement fan de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone qu’il a qualifié de « phénoménal » .…

