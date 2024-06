information fournie par So Foot • 17/06/2024 à 14:35

Encore quelques places pour la soirée So Foot devant France-Autriche !

Encore quelques places pour la soirée So Foot devant France-Autriche !

Après l’année de Ligue des champions pleine de rebondissements qu’on a vécue lors de nos Sacré soirées So Foot, on remet ça pour les matchs de l’équipe de France à l’Euro !

Mais dans un lieu plus grand, la péniche Le Mazette (sur 3 étages) toute proche de la gare de Lyon , afin de pouvoir tous et toutes vous accueillir sereinement et de profiter des matchs à la lumière du jour, toujours devant 4 écrans. …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com