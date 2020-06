« En télétravail, on peut très vite zapper des gens »

En télétravail, « on arrive quand même à distinguer ceux qui travaillent vraiment et ceux qui font un peu semblant ». © Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP

Pour de nombreux Français, le confinement a été synonyme d'une nouvelle vie de bureau... à la maison. Le télétravail est-il en train de devenir la norme et la présence dans l'entreprise, l'exception ? Le temps des transports en commun bondés, du petit café entre collègues, des discussions informelles dans les couloirs et des réunions en « présentiel » serait-il définitivement révolu ? Le Point donne la parole à des salariés qui racontent les bouleversements provoqués par le confinement et leur nouvelle vie au bureau.

« Le 16 mars, on nous a demandé de prendre notre ordinateur et de filer à la maison. Nous étions tous équipés d'un ordinateur portable, donc cela n'a pas été compliqué. Je n'avais pratiquement jamais fait de télétravail, j'ai découvert ça. Je n'y étais a priori pas très favorable, mais je dois avouer que cela a bien marché. Le bilan est très positif. Sauf qu'on arrive maintenant à la limite de l'exercice. Il est temps de revenir au bureau, de reprendre le fil des relations humaines.

J'encadre cinquante personnes sur deux structures différentes. Quelques-unes ont été mises au chômage partiel, mais la grande majorité était en télétravail. À partir de la mi-mars, il a fallu tenir un reporting très précis du décompte des jours travaillés et chômés de chacun. Il fallait que ce décompte soit

