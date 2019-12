En Suisse, les conducteurs de train prennent leur retraite à 65 ans

La grève a sérieusement perturbé la semaine dernière l'inauguration du Léman Express, le RER franco-suisse, reliant Genève à Annemasse, en Haute-Savoie. Elle n'a pas permis de belles retrouvailles entre deux grandes familles qui exercent le même métier mais dans deux mondes totalement différents. À savoir les employés des Chemins de fer fédéraux (CFF) et ceux de la SNCF. Les premiers ne débrayent jamais. La dernière convention collective de travail, entrée en vigueur le 1er mai 2019, fixe les conditions de travail et d'embauche pour les trois prochaines années. Les augmentations de salaire tourneront autour de 0,8 à 0,9 % par an. Le personnel âgé de plus de 60 ans a gagné une semaine de vacances supplémentaires. Les deux parties se disent « satisfaites du résultat ».Lire aussi Avec le Léman Express, Genève devient une métropole franco-suisseCar les chemins de fer helvétiques continuent de salarier de nombreux sexagénaires. « En Suisse, la retraite est de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Comme pour le reste de la population, il n'y a pas de différence de traitement entre les cheminots et les autres », explique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF (en allemand Schweizerische Bundesbahnen, SBB). Qu'il s'agisse de contrôleurs comme de conducteurs de trains, que l'on appelle « pilotes de locomotives » de l'autre côté du Jura. Mais s'ils travaillent plus longtemps, les 33 000 cheminots suisses gagnent...