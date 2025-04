En attendant 2027, Villepin écrit son "non"

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, le 4 avril 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Surfant sur une popularité inattendue à deux ans de l'élection présidentielle, Dominique de Villepin distribue les gages à gauche et les coups à droite dans un entretien à l'AFP, à l'occasion de la sortie lundi de son nouvel essai, "Le pouvoir de dire non".

Les ressources s'épuisent, les empires s'affrontent, et Villepin revient. "Il ne s'agit pas de regarder passer les trains, ni de s'adonner à des travaux de jardinage (...) Je veux montrer qu'on peut faire des choses", affirme l'ancien Premier ministre au verbe aussi haut que sa cote dans les baromètres d'opinion.

Toujours fringant à 71 ans, et plus vert que jamais: dans son texte en accès publié lundi par la revue Le Grand Continent, il propose d'inscrire la "neutralité carbone" dans la Constitution, de "désinvestir ce qui est toxique" et de "mettre fin à l'exploitation aveugle des ressources".

Après Villepin l'égérie de la gauche, acclamé à la Fête de l'Huma, voici donc Villepin l'écolo, qui ne veut "pas interdire mais planifier". Du Mélenchon dans le texte, ou presque.

Car le chiraquien met, lui, sur le même plan "l'exigence de justice sociale" et "l'absolue nécessité" d'un "ordre républicain", arguant que l'on "ne peut plus demander à la société d'avancer si elle ne peut pas le faire sur deux jambes".

Equilibre défendu d'abord contre ceux qui érigent l'ordre en "valeur suprême", fusse "au détriment de nos libertés" et au moyen du "tour de passe-passe" de la "surenchère identitaire" qui "crée une sorte d'hystérie".

En atteste selon lui "la dérive d'un certain nombre de partis de droite engagés dans la course à l'échalote avec l'extrême droite" et cédant à "la tentation de se servir d'un certain nombre de sujets" comme "l'immigration", "le voile" et "bien sûr l'Algérie".

Allusion assumée au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a défaut de "résultats" tangibles "contre la criminalité et le trafic de drogue", offre un "spectacle d'impuissance".

A l'écrit, il pourfend plus largement la "logique d'enracinement parfois xénophobe" d'une certaine droite "qui réduit l'identité à l'héritage, à la biologie, à une pureté fantasmée". Et prend le parti d'une laïcité brandie "non comme une arme, mais comme une promesse républicaine".

- "Nous avons des atouts" -

La rupture semble donc consommée entre l'ancien rival de Nicolas Sarkozy et ce qui reste de sa famille politique d'origine. Contrairement aux Républicains d'aujourd'hui, Dominique de Villepin revendique d'être resté "exactement sur la même ligne" et de "refuser tout glissement vers cette tentation identitaire" encouragée par des "puissances" cherchant à "dominer le jeu en France et en Europe".

A l'aide de "mouvements populistes dans la main de quelques élites" et sous la coupe "d'influences étrangères", le Vieux continent serait ainsi destiné à devenir "le parfait vassal (...) dont on prendrait la richesse".

Perspective insupportable à l'homme qui incarna le refus de la seconde guerre d'Irak en 2003. Aujourd'hui comme hier, "l'avenir qui nous est promis n'est pas acceptable" et "tout commence par la capacité à dire non", assène-t-il.

Pas simplement pour le panache. "L'idée c'est d'abord une mobilisation des esprits, des consciences, mais c'est surtout de montrer que nous ne sommes pas impuissants", explique-t-il, soulignant au contraire "à quel point nous avons des atouts, à quel point il y a des marges de manoeuvre, à quel point nous pourrions mener d'autres politiques".

Y compris pour une "jeunesse trois fois sacrifiée" sur l'autel de "la dette" financière, de la "dette écologique" et qui n'aura "sans doute jamais de retraite". Ce "sacrifice de nos enfants, je ne l'accepte pas", s'indigne encore le père du "contrat première embauche" mort-né en 2006 qui lui a coûté cher à l'époque dans la course à l'Elysée - une "incompréhension" dont il a "souffert".

Il y a loin toutefois de la révolte au pouvoir, pour celui qui prétend "mener à tous les niveaux" un "combat existentiel pour la démocratie et la République". Au milieu de ses nombreuses apparitions médiatiques, ce livre marque "à l'évidence un engagement supplémentaire", reconnaît-il cependant.

Un jalon de plus vers un retour en politique? Le grand fauve esquive: "Mon premier devoir, c'est de faire en sorte d'apporter jusqu'au bout la contribution qui est la mienne".