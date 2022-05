Élisabeth Borne à Matignon : "C'est quelqu'un de très dur", se souvient un cheminot syndicaliste

"Nous arrivions avec nos revendications, elle les écoutait mais elle avait déjà pris sa décision avant qu'on arrive", déplore-t-il.

Élisabeth Borne à Paris, le 16 mai 2022. ( POOL / CHRISTIAN HARTMANN )

Elle est la deuxième femme nommée Première ministre sous la Ve République : à 61 ans, Élisabeth Borne accède à Matignon après avoir servi dans trois ministères difficiles pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Technicienne issue de la gauche, réputée tenace et loyale, elle a laissé un souvenir amer aux syndicats de cheminots.

C'est elle qui avait porté en 2018 la réforme de la SNCF qui avait mis fin au statut de cheminot. Elle était ministre des Transports à l'époque. Pour s'opposer aux projets du gouvernement, les cheminots avaient mené une grève en pointillés de 36 jours, étalés sur trois mois.

"C'est quelqu'un de très dur dans la négociation et en dehors , se souvient pour franceinfo Florent Monteilhet, secrétaire général adjoint de l'Unsa Ferroviaire. Elle est aux ordres donc ce n'est pas toujours facile de faire du dialogue social."

"Nous arrivions avec nos revendications, elle les écoutait mais elle avait déjà pris sa décision avant qu'on arrive", insiste-t-il.

"Une super techno"

D'autres syndicalistes, qui ont préféré garder l'anonymat, expliquent à franceinfo qu'Élisabeth Borne connaissait bien ses dossiers, mais qu'elle pouvait se montrer colérique et cassante.

"C'est une super techno, commentait récemment encore un responsable syndical, qui ne la voyait pas à Matignon. Si on se dit qu'il y a besoin d'empathie, pour le coup, vous partez de loin", grinçait-il, tout en reconnaissant qu'"elle n'a pas un mauvais bilan" au ministère du Travail.

Dans les couloirs des ministères où elle a officié, on rappelle qu'elle fut surnommée "Borne out" pour sa dureté supposée envers ses collaborateurs , un jeu de mots avec le "burn out", ou syndrome d'épuisement.