Ehpad : un établissement fermé pour "dysfonctionnements graves et persistants" dans la région Paca

"La fermeture d'un Ehpad demeure une décision exceptionnelle, prise uniquement lorsque la sécurité des résidents ne peut plus être garantie autrement", ont souligné l'ARS et le département. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Des contrôles effectués en mai et novembre 2024 ont confirmé "l ' absence d'amélioration significative " dans cet établissement . L’Agence régionale de santé (ARS) Paca et le département des Alpes-Maritimes ont alors décidé de le fermer.

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Résidence Le Castel", dans la commune de l’Escarène, s'est vu retirer son autorisation de fonctionnement "face à des dysfonctionnements graves et persistants mettant en péril la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents ", ont précisé l'ARS et le département dans un communiqué.

La décision, prise le 14 février par le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du département des Alpes-Maritimes, entraine la fermeture de l’établissement, dont les " manquements répétés " compromettaient "directement la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des résidents".

"Plusieurs inspections inopinées" avaient "mis en évidence de graves défaillances en matière de gouvernance, d’état des locaux et de gestion des ressources humaines", ont ajouté l'ARS et le département, sans plus de précisions.

Le troisième établissement à être fermé en région Paca depuis 2022

Les deux derniers contrôles, en mai et en novembre 2024, ont confirmé " l'absence d'amélioration significative " malgré les "mesures correctives" et le "suivi rapproché mis en place depuis plusieurs années".

Un administrateur provisoire a été nommé pour faciliter la fermeture de l'établissement, situé sur les hauteurs de Nice. Il sera notamment en charge d'"organiser le transfert des 34 résidents vers d'autres établissements adaptés, en concertation avec leurs familles ou tuteurs".

La mesure d’administration provisoire prévoit également de "faciliter le reclassement des salariés de l'établissement".

"La fermeture d'un Ehpad demeure une décision exceptionnelle, prise uniquement lorsque la sécurité des résidents ne peut plus être garantie autrement", ont souligné l'ARS et le département. La "Résidence Le Castel" est le troisième établissement à être fermé en région Paca depuis 2022.