Économie : Les Républicains prônent du Le Maire XXL

Le parti de droite veut « aller challenger la macronie sur le plan éco et social », selon les mots de Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale.

Les Républicains ont un plan structuré pour relancer l'économie française et comptent bien le faire savoir. Pour prévenir les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, le parti de droite propose de casser la tirelire de l'État français. Mardi 2 juin, le président du parti, Christian Jacob, a dévoilé des mesures représentant près de « 10 % du PIB », alors que le déficit 2020 devrait déjà dépasser 9 % à cause des effets de la crise sanitaire sur les comptes publics.

Ce faisant, Les Républicains espèrent bien faire taire les dissensions qui s'étaient particulièrement exprimées sur la ligne économique à adopter ces derniers temps. « Il clôt, du moins je l'espère, le débat de ceux qui voient une opposition entre les tenants de l'orthodoxie budgétaire et économique libérale et ceux qui ont une approche plus sociale. Ce plan de relance a pour but de montrer leur compatibilité », a expliqué Annie Genevard, la présidente du conseil national du parti. Guillaume Peltier a salué de son côté un « travail unitaire qui révèle, malgré les scepticismes, la capacité à être profondément unis », tout comme Aurélien Pradié, représentant de « l'aile sociale » de la formation politique.

Un temps de travail négocié annuellement

Les Républicains appellent le gouvernement

