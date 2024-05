Dortmund chambre à nouveau le PSG

Ça s’appelle remuer le couteau dans la plaie.

Qualifié aux dépens du Paris Saint-Germain mardi soir, le Borussia Dortmund s’est réveillé de bonne humeur ce matin. D’humeur taquine même, puisque le club allemand a repris la petite série de chambrage entre Parisiens et Barcelonais au tour précédent pour la réutiliser à sa sauce. Le PSG et le FCB s’étaient lancé des piques par ballons interposés survolant Paris, alors le BvB, qui plane vraiment actuellement, a décidé d’y aller de son dirigeable. En français dans le texte, le cinquième de Bundesliga a souhaité bonnes vacances au club de la capitale, laissant sur la plage des cabines et une serviette estampillée PSG. Une bonne façon de rappeler à Luis Enrique et ses ouailles qu’ils seront en vacances une semaine plus tôt du fait de leur élimination et qu’ils n’auront pas à attendre le 1 er juin pour partir au soleil. Tout ça, après avoir déjà stické le Parc des Princes.…

JF pour SOFOOT.com