Doku : « On a encaissé un but chanceux »

La pilule ne passe pas.

Frustré après l’élimination de la Belgique face à l’équipe de France, Jérémy Doku l’était assurément en zone mixte à l’issue de la rencontre : « Vous avez vu le but qu’ils ont marqué ? On a encaissé un but chanceux, mais c’est comme ça. Ils ont eu des occasions oui, mais surtout des frappes de loin. Ils n’ont pas été si dangereux que ça. On était bien en place. Le peu d’occasions qu’on a eues, avant qu’ils marquent, il fallait les mettre au fond. Nos regrets ? Le manque d’efficacité. On n’avait pas peur de les jouer. Être plus en bloc que d’habitude ne veut pas dire qu’on avait peur, on voulait juste être plus malins et jouer sur nos qualités. » …

AL pour SOFOOT.com