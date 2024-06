information fournie par So Foot • 27/06/2024 à 23:00

DNCG : que risquent les clubs sanctionnés ?

Ce mercredi et ce jeudi, les décisions de la DNCG ont mis la pagaille dans pas mal de clubs, et donc dans le football français. On fait le point.

Girondins de Bordeaux :

C’était sûrement le dossier le plus attendu, mais la DNCG a finalement décidé de prolonger le suspense….ce qui est bon signe pour les Girondins. Le gendarme financer du football français a prononcé ce jeudi un « sursis à statuer » concernant le club bordelais. Cela signifie qu’il octroie un délai supplémentaire à Gérard Lopez pour trouver un financement. Si c’est plutôt une bonne nouvelle, c’est parce qu’une rétrogradation en National, même si elle avait fait l’objet d’un appel, aurait compliqué les négociations entre le propriétaire et le fonds d’investissement américain, qu’on attend encore. Selon les informations de Sud-Ouest , les Étasuniens seraient enclins à prêter 70 millions d’euros aux Girondins, qui auraient besoin d’une somme entre 30 et 40 millions pour combler leur déficit. « Ce délai supplémentaire permettra au FC Girondins de Bordeaux de finaliser les négociations en cours en vue de l’arrivée de nouveaux financements nécessaires au Club sur les prochaines saisons » , a écrit le club. Toujours d’après le quotidien, la nouvelle audition devrait avoir lieu le 9 juillet. Gérard Lopez a donc un peu moins de deux semaines pour enfin convaincre les Ricains. Sans quoi, le dépôt de bilan serait quasiment inéluctable.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com