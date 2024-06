information fournie par So Foot • 18/06/2024 à 19:19

Dix idées de masques pour Kylian Mbappé

Parce que l’équipe de France a nettement moins de chances de remporter l’Euro avec une attaque Kolo Muani-Marcus Thuram qu’avec le nouveau Nueve , voici dix masques que Kylian Mbappé pourrait porter pour protéger son auguste pif. Ou pour recroiser l’épaule de Kevin Danso en finale de l’Euro.

Le protège-nez classique

Ce masque est conçu pour protéger le nez des sportifs après une blessure. Le plastique transparent est doté de rembourrages au niveau de la joue et du front, permettant de protéger et de soutenir le nez du sportif durant la pratique de son activité. Les courroies élastiques sont extensibles et permettent d’ajuster le masque au visage pour une protection maximale. Garanti 2 ans.

Le masque de la Casa de Papel

L’histoire d’un braquage, à Madrid, ça ne vous rappelle rien ? On verrait bien Kylian Mbappé surgir du tunnel en huitièmes de finale avec le masque à l’effigie de Salvador Dali, prêt à faire sauter la banque. Et pourquoi pas continuer avec ad vitam , à l’image de Karim Benzema et de son bandage au poignet droit ?…

Par Ulysse Llamas et Maxime Verhille pour SOFOOT.com