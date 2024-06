information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 12:31

Direction le Golfe pour Houssem Aouar ?

Un petit tour et puis s’en va ?

À peine un an après son arrivée dans la capitale italienne, l’aventure romaine d’Houssem Aouar serait sur le point de se terminer, selon les informations du Corriere dello Sport . Deux offres de plus de dix millions d’euros seraient sur la table des dirigeants de l’AS Roma, les deux provenant de pays du Golfe. Un seul nom de club a filtré pour le moment : Al-Saad au Qatar. Pour le second, le quotidien italien précise seulement qu’il s’agit d’une équipe d’Arabie saoudite. La Roma chercherait à convaincre le joueur d’accepter de partir pour retrouver du temps de jeu.…

MV pour SOFOOT.com