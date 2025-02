Direction la Suisse pour Benjamin Mendy

La belle planque.

Indésirable à Lorient, Benjamin Mendy a résilié son contrat avant de rejoindre le FC Zurich, en Suisse. Le défenseur s’est engagé pour une saison et demie avec l’actuel huitième du championnat helvète , soit jusqu’en juin 2026. « Nous sommes bien sûr très heureux et aussi un peu fiers d’avoir pu recruter un joueur de si haut calibre. Il sera un soutien important, notamment pour nos jeunes joueurs » , s’est réjoui le président suisse, Ancillo Canepa, dans le communiqué du club. Arrivé à Lorient à l’été 2023, Mendy n’aura jamais retrouvé son niveau dans le Morbihan et n’aura porté le maillot du club qu’à 15 reprises (pour 2 passes décisives et un but).…

TB pour SOFOOT.com