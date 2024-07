Diogo Costa sauve la tête du Portugal, futur adversaire des Bleus

Au bout d'un match plus que poussif, le Portugal a eu besoin d'aller jusqu'aux tirs au but pour écarter la Slovénie de cet Euro 2024. Les hommes de Roberto Martinez ont pu compter sur un grand Diogo Costa pour se qualifier pour les quarts de finale, où ils retrouveront l'équipe de France ce vendredi.

Portugal 0-0 (3-0, TAB) Slovénie

Il n’y avait eu qu’un seul but en 180 minutes de football ce lundi sur les terrains de l’Euro. Il fut l’œuvre de Jan Vertonghen, contre son camp face à la France, c’est dire. Alors Jan Oblak et Diogo Costa ont préféré prolonger cette austérité offensive : le portier slovène en repoussant un penalty de Ronaldo en extra-time, le Portugais dégoûtant ensuite Šeško dans son duel, puis en repoussante TOUTES les tentatives adverses lors de la séance de tirs au but. Il fallait bien ces prestations majuscules pour sortir un match qui était jusque-là destiné à l’anonymat. Au bout de l’histoire, les Slovènes ne pousseront pas l’exploit plus loin quand les vieux CR7 et Pepe évitent une sortie de piste gênante et retrouveront la France en quarts de finale.

Le numéro de soliste infructueux de Cristiano Ronaldo

Il ne faut pourtant pas longtemps aux hommes de Roberto Martinez pour prendre l’ascendant sur cette partie. Après quelques balbutiements, la Seleção accélère et il ne manque que des millimètres à Cristiano Ronaldo pour profiter d’un bijou de centre plongeant de Bernardo Silva (12 e ). Emprunté dans un premier acte assez soporifique, le Portugal manque de précision et se heurte à la solide défense de la Reprezentanca, à l’image de la tête manquée du capitaine portugais, cerné par Karnicnik (31 e ). Sur coup franc, Ronaldo, toujours lui, pense libérer les siens mais le cadre se dérobe, encore (34 e ). Frustrant pour le sextuple Ballon d’or, qui n’a pas marqué lors de ses 7 derniers matchs pour le Portugal en tournois majeurs. Pour couronner le tout, l’une des rares situations slovènes est proche de finir au fond lorsque Stojanović fait la différence côté droit, mais heureusement pour la Seleção, Nuno Mendes effectue un retour salvateur (37 e ). En toute fin de ce premier acte, c’est au tour du poteau d’empêcher Palhinha de faire trembler les filets (45 e +2).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com