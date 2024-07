« Difficile de rester éveillé » : Ralf Rangnick tacle le niveau de jeu de l’Euro

Certains auraient été accusés d’avoir le seum pour moins que ça.

Très déçu par l’élimination de son Autriche face à la Turquie en huitièmes de finale de l’Euro, Ralf Rangnick a pointé du doigt un tournoi soporifique. « J’ai vu d’autres matchs où il était difficile de rester éveillé. Et ce n’était pas le cas dans nos matchs , s’est-il félicité devant la presse. Ce soir, on a beaucoup d’opportunités de marquer et on marque un seul but. Après c’est difficile s’il y a Gordon Banks dans les buts. » …

TB pour SOFOOT.com