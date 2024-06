Diego Forlán continue d'être performant, mais sur un autre terrain

Il n’y a pas qu’en foot que les gauchers ont la classe.

Si l’on parle d’un Diego, qui vient d’Amérique du Sud et qui fait du tennis, on pense généralement à l’Argentin Diego Schwartzman. Mais il en existe un autre. Diego Forlán, légende du football uruguayen retraité depuis 2019, a choisi de briller sur le circuit international de tennis, chez les seniors. L’ancien buteur de l’Atlético de Madrid et de Manchester United, dont la ceinture abdominale a inspiré un certain Cristiano Ronaldo, enchaîne les performances sur le circuit ITF (Fédération internationale de tennis) seniors.…

JR pour SOFOOT.com