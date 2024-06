Deux potentiels repreneurs pour The Body Shop France

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Deux entreprises, Horizon Pharma et Berger International, se sont fait connaître pour une "reprise partielle" des activités de The Body Shop France, placé en redressement judiciaire début avril, selon des documents consultés par l'AFP.

The Body Shop France a été placé début avril en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et bénéficie d'une période d'observation jusqu'au 4 octobre. Cette décision concerne 73 magasins dont sept franchisés, et près de 300 salariés, selon Pierre-Marie Moreau, président de l'association des franchisés Body Shop.

Berger International, société holding du groupe Emosia, spécialisé dans les parfums de maisons, propose la reprise pour 200.000 euros de 17 baux commerciaux et du siège social et "entend reprendre 21 salariés", selon le courrier adressé aux administrateurs judiciaires et déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris.

Berger International souhaite transformer les boutiques Body Shop en point de vente pour ses marques, notamment My Jolie Candle et Maison Berger Paris.

Horizon Pharma, distributeur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, propose de reprendre, pour 3 euros, 28 fonds de commerce et 105 postes.

Le redressement judiciaire de The Body Shop France suit le dépôt de bilan de la chaîne de produits de beauté au Royaume-Uni en février.

La société The Body Shop a été vendue fin 2023 par son ex-propriétaire brésilien Natura Cosmeticos au fonds d'investissement allemand Aurelius, pour environ un quart du milliard d'euros déboursés par le Brésilien lorsqu'il avait racheté le groupe en 2017 au géant français L'Oréal.

L'Oréal avait auparavant racheté la marque en 2006 pour environ 940 millions d'euros, quand celle-ci était au sommet de sa gloire.