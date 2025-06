Désiré Doué explique comment Lionel Messi l’a inspiré

Ah donc ce n’est pas Neymar son modèle ?

À la veille du huitième de finale de Coupe du monde des clubs entre le PSG et l’Inter Miami, qui marquera les retrouvailles entre le club de la capitale et Lionel Messi, Désiré Doué s’est confié sur le fait de croiser l’Argentin . « C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire tout simplement , a-t-il assuré en zone mixte après l’entraînement des Rouge et Bleu. C’est un « Goat » , il m’a inspiré quand j’étais petit, il a inspiré toute une génération. Je pense qu’on en parlera encore dans vingt, trente, cinquante ans. » Si le jeune prodige a déjà affronté la Pulga lorsqu’il évoluait encore à Rennes et l’Argentin au pied de la Tour Eiffel, ce match n’aura pas forcément de saveur particulière de ce point de vue : « Pour moi, il ne s’agit pas de retrouvailles car je n’ai jamais joué avec Messi. » …

