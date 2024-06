Deschamps rassure encore sur le cas Mbappé

Il y a de quoi être optimiste.

Invité de l’émission Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a sans surprise été interrogé sur l’épineux dossier Kylian Mbappé, alors que le doute continue de régner sur la participation du capitaine des Bleus aux prochaines échéances. « Est-ce qu’il débutera mardi face à la Pologne ? Vous le verrez en temps et en heure. Tout va dans le bon sens, il récupère du choc, il y a la partie hématome qui va diminuer chaque jour, il va s’habituer à son masque qui modifie un petit peu la vision. Il va bien » , a rassuré le sélectionneur, qui a aussi laissé planer le doute sur de potentiels changements dans son onze au prochain match : « J’ai prévu une équipe qui va aller chercher la qualification et la meilleure place possible. Derrière on aura un peu plus de récupération. Vous en déduisez ce que vous voulez. » …

