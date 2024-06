information fournie par So Foot • 24/06/2024 à 19:47

Deschamps : « Je pense que si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne »

Dédé souffle le show et le froid.

Avec un seul but en deux matchs, l’équipe de France dispose du statut peu enviable de pire attaque de l’Euro 2024, à égalité avec la Serbie. Pour ne rien arranger, aucun Bleu n’a marqué directement puisque le seul but en faveur des vice-champions du monde a été inscrit par l’Autrichien Maximilian Wöber contre son camp. Les critiques n’ont pas tardé de pleuvoir sur le jeu produit par les Français, et l’ancien international néerlandais Pierre van Hooijdonk ne s’est pas gêné pour tacler ce qu’il considère comme « du football de merde » . Didier Deschamps a répondu à ce supposé manque de spectacle en conférence de presse lundi.…

QB pour SOFOOT.com