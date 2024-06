Deschamps : « Il faut apprécier ce qu'on a fait »

La méthode Coué.

L’équipe de France n’a toujours pas réussi à faire vibrer ses supporters pour son troisième match dans cet Euro, butant sur la Pologne au terme d’une prestation bien triste. Mais Didier Deschamps ne retient qu’une chose : les Bleus sont en huitièmes de finale (ce qui était déjà assuré avant la rencontre). « On n’est pas frustrés. À partir du moment où on ne gagne pas, on ne peut pas l’obtenir , a regretté le sélectionneur, qui espérait la première place du groupe. Il faut l’accepter, même si on a fait ce qu’il fallait en ayant les occasions. Il faut apprécier ce qu’on a fait, on est qualifiés. Le premier objectif est atteint, même si on n’a pas la place qu’on voulait. » …

TB pour SOFOOT.com