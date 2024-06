information fournie par So Foot • 30/06/2024 à 09:57

Deschamps : « En 2021, on s'est peut-être vu trop beaux parce qu'on était champions du monde »

DD ouvre la boîte à souvenirs.

Dans un entretien fleuve donné à L’Équipe avant son départ en Allemagne, Didier Deschamps est longuement revenu sur ses six Euros (trois en tant que joueur, trois en tant que sélectionneur). Sur l’immense déception de 2016, le sélectionneur a dit ceci : « Après la finale, la déception était tellement énorme… On avait la possibilité, cela s’est joué sur un poteau sortant… Je ne pouvais pas dormir, j’avais la tête dans le sac et, après le dîner, je suis monté tout de suite dans ma chambre. La déception a duré longtemps. Elle a fait mal, celle-là. Je ne sais pas si la Coupe du monde 2018 a permis à cette plaie de cicatriser, mais cette défaite qui reste gravée nous a servis. Je ne l’ai jamais revue, en dehors d’extraits, jamais. » …

