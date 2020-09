Des sénateurs demandent un milliard pour lutter contre l'illectronisme

On les appelle « illectroniques » et ils sont plus de 14 millions en France. Quatorze millions de personnes à ne pas être à l'aise, ou à ne tout simplement pas avoir accès aux outils numériques. Certains parce qu'ils sont simplement illettrés (2,5 millions de personnes), d'autres parce qu'ils ne possèdent pas d'équipement ou de connexions indispensables à une vie digitale (47 %). Adeptes de la frugalité numérique malgré eux, les illectroniques se voient pour beaucoup coupés des services publics qui ont entrepris depuis des années leur révolution digitale à marche forcée, rompant parfois le lien - souvent distendu - qui subsiste entre les services publics et les administrés.

Lire aussi Laurent Alexandre : « La France est prête pour adorer les tyrans verts »

Autodidactes du numérique

Le Sénat a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de sa mission d'information « Lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique », rapportée par le sénateur du Gers (RDSE) Raymond Vall. « Il s'agit d'un fléau, car la dématérialisation des services publics pose un vrai problème. On sous-estime la nécessité de formation, alors que nous sommes tous des autodidactes du numérique », explique le rapporteur de la mission. Il pointe dans son rapport le fait que, contrairement à une idée reçue, les milléniaux, y compris les étudiants, manquent également de compétences numériques.

... Lire la suite sur LePoint.fr