Des opportunités à saisir dans l’ombre des « Sept Magnifiques »

3 questions sur l'innovation à… Luca Fasan, Gérant du fonds Sycomore Sustainable Tech

Les investisseurs ont les yeux rivés sur les « Sept Magnifiques » mais existe-t-il des opportunités à saisir en dehors de ce cercle très fermé ?

Il existe bien entendu de nombreuses opportunités à saisir en dehors des « Sept Magnifiques », au sein du secteur de la technologie mais aussi dans bien d'autres domaines. Dans l'univers de la Tech, la cybersécurité offre selon nous des opportunités attractives, telles que la société CyberArk qui opère sur un marché en pleine expansion. Dans un tout autre segment, Equinix, fournisseur de datacentres et de colocation pour les réseaux d'entreprise et le cloud computing, suscite notre intérêt.

Par ailleurs, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs ASML retient toute notre attention. Le fabricant de machines lithographiques fait partie de nos valeurs préférées sous l'angle ESG. Non seulement il contribue à l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'industrie, mais la conception modulaire de ses produits permet à l'entreprise de prolonger la durée de vie de ses machines. Près de 95% des systèmes de lithographie vendus par ASML sur l'ensemble de sa gamme sont toujours utilisés sur les sites de ses clients, ce qui souligne la capacité de la société à contribuer à une économie durable.

Les entreprises de logiciels offrent également des opportunités, à l'image d'HashiCorp. La société américaine développe des produits visant à faciliter et sécuriser le déploiement des infrastructures cloud. Nous aimons particulièrement ce titre qui présente selon nous une valorisation très attractive et dont l'activité a particulièrement souffert en 2022 et 2023 en raison des fortes coupures de budgets informatiques des entreprises. La normalisation qui devrait intervenir en 2024 et 2025 devrait permettre à HashiCorp de renouer avec une forte croissance.

Soulignons que l'innovation est multithématique. Elle ruisselle dans de multiples secteurs, tels que les soins de santé, la finance, l'éducation, la mobilité, l'industrie et la consommation discrétionnaire. Nous considérons la technologie comme le catalyseur de l'innovation. Ainsi, les entreprises, opérant dans tout type de secteur, peuvent s'en servir pour créer des produits ou des services innovants et tirer leur épingle du jeu.

Quel est selon vous l'impact de l'IA sur l'économie mondiale et dans quels secteurs investir pour bénéficier de cette révolution ?

L'intelligence artificielle a déjà et continuera d'avoir de profondes répercussions sur de nombreux aspects de notre vie. À ce stade, il est compliqué d'estimer la taille du marché, mais si l'on se réfère à des évolutions similaires dans le passé, on constate que les investisseurs ont tendance à sous-estimer le potentiel des nouvelles technologies.

Par ailleurs, la révolution de l'intelligence artificielle accélérera sans aucun doute les changements structurels en cours ou à venir, dans le domaine des soins de santé, de l'éducation, de l'industrie et dans beaucoup d'autres secteurs encore.

Dans le même temps, nous considérons que les investisseurs qui, comme nous, placent la durabilité au cœur de leur processus d'investissement, ont un rôle essentiel à jouer. Ils se doivent d'accompagner les entreprises dans la création de produits et services qui peuvent, certes, être monétisés, mais également avoir un impact positif sur la société.

Comment prenez-vous en compte les conséquences possibles de l'IA sur la santé mentale des individus ?

L'intelligence artificielle constitue un outil dont l'impact sur la société peut s'avérer positif ou négatif et dépend de son utilisation finale. Ainsi, un rapport publié l'an dernier par Ekō, une organisation visant à faire appliquer quelques grands principes aux entreprises, tels que le respect de l'environnement et de leurs collaborateurs, tire la sonnette d'alarme. Il met en évidence la manière dont l'algorithme de TikTok diffuse des contenus sur le suicide ou encore les drogues, relayant également des propos misogynes et haineux auprès des enfants. Par ailleurs, Facebook a admis que sa plateforme aggravait les troubles corporels d'une jeune fille sur trois.

La santé mentale des utilisateurs finaux étant considérée comme un risque ESG croissant pour les investisseurs dans le secteur technologique, Sycomore Asset Management a lancé en 2023, aux côtés d'AXA IM, une initiative d'engagement collaboratif afin d'atténuer l'impact de la technologie sur la santé mentale et le bien-être. Elle rassemble aujourd'hui 31 investisseurs institutionnels mondiaux, représentant 2 275 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette coalition a pour objectif d'aider les entreprises issues du secteur de la Tech à définir des politiques et mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l'impact potentiellement négatif de la technologie sur la santé mentale et le bien-être des utilisateurs finaux.

Dans le cadre de la Coalition pour l'impact collectif en faveur d'une intelligence artificielle éthique et par l'intermédiaire de coalitions d'investisseurs, nous incitons également les entreprises à s'engager publiquement en faveur d'une IA éthique.

