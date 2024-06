Des neufs encore sous emballage

La phase de groupes est désormais terminée, et après trois matchs pour chaque nation, le constat est clair pour les attaquants de pointe, à l'image de Romelu Lukaku ou Harry Kane : ce n’est pas leur compétition, pour le moment.

Les temps sont durs pour les attaquants de pointe dans le foot. Une espèce en voie progressive de disparition ces dernières années, avec le développement d’un football toujours plus rapide, de transition, et les nouveaux prototypes de joueurs incarnés par Kylian Mbappé ou Vinícius Júnior. Mais il reste encore des Harry Kane, Olivier Giroud, Romelu Lukaku, qui s’attellent à faire honneur à leur poste : des noms plutôt parlants, qu’on avait hâte de voir évoluer lors de cet Euro 2024. Membres – plus ou moins – importants de grandes nations favorites pour la victoire finale, ces attaquants étaient attendus au tournant, mais après la phase de groupes, le constat est là : ils sont dans le dur.

En plus des noms déjà évoqués plus haut, la liste des 9 en difficulté est longue : Benjamin Šeško (Slovénie) a énormément de mal à assumer son statut de future star et attend son premier but ; Artem Dovbyk (Ukraine), meilleur buteur de Liga la saison dernière avec Girona (24 buts), a été éliminé sans avoir eu le temps de scorer ; Gonçalo Ramos (Portugal) n’a eu le droit qu’à une petite demi-heure de jeu ; Gianluca Scamacca (Italie) peine à confirmer sa très belle saison avec l’Atalanta… les exemples sont nombreux.…

