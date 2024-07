Des Bleus coincés dans l'entre-deux-tours

Le huitième de finale des bleus survient au lendemain d’un premier tour d’élections législatives qui ouvrent encore un peu plus les portes du pouvoir à l’extrême-droite. Notre sélection nationale peut-elle encore rendre heureux des Français qui ne s’aiment plus ?

Jules Koundé s’était exprimé clairement ce dimanche 30 juin, avant que celui-ci soit officiellement funeste : « C ’ est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu ’ un droit. (…) Le RN n’est pas une solution. Ce n’est pas une leçon, c’est juste mon opinion. Et vous en ferez ce que vous voulez. » Couplée à la sortie d’Ibrahima Konaté, cette déclaration intervenait après le long silence qui avait suivi les quelques réactions initiales des Bleus, souvent sollicité en conférence de presse à ce sujet. Marcus Thuram avait certes assumé son hostilité éthique envers le RN, mais ses autres coéquipiers s’étaient montrés davantage évasifs, tel Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé ou le très légitimiste Kylian Mbappé. Olivier Giroud et Didier Deschamps soulignaient de leur côté, à l’image de la FFF, l’importance de l’engagement civique du vote. Il serait un peu simpliste néanmoins de leur attribuer une participation au scrutin en forte hausse (66%).

Le reste du temps, nos internationaux donnaient l’impression de se sentir pris en otage par un contexte qui venait gâcher leur fête. Le nez cassé du capitaine avait constitué une diversion opportune et le sélectionneur national semblait presque soulagé de s’exprimer sur l’ennui procuré par le jeu proposé depuis le début de la compétition. Seulement les résultats du premier tour de l’élection législatives vont inévitablement les renvoyer dans l’œil du cyclone. Frôlant les 34%, le RN peut désormais espérer une majorité absolue dans une semaine. La fameuse déclaration commune annoncée, qui se fait tellement attendre, interviendra forcément dans une configuration encore plus dramatique que prévue.…

Par Mathieu ROLLINGER pour SOFOOT.com