Des anticorps de chameau pour soigner le Covid-19 ?

Ses travaux sur les maladies tropicales ont déjà valu à Marco Vignuzzi de nombreuses récompenses. Les découvertes réalisées par ce virologue d'origine italienne lui vaudront-elles d'autres prix ? C'est très possible, car ce chercheur, natif de Bologne, mais qui a vécu l'essentiel de sa vie au Canada, met au point, en collaboration avec plusieurs universités de San Francisco et de New York, des traitements révolutionnaires contre le coronavirus. Ses recherches, conduites au sein de l'Institut Pasteur à Paris, ont fait l'objet de plusieurs publications internationales depuis le printemps. Entretien.

Le Point : La science progresse vite dans sa connaissance du Sars-CoV-2. Il y a neuf mois, on ne comprenait pas grand-chose à ce nouveau coronavirus. On sait désormais que sa structure est complexe...

Marco Vignuzzi : Oui. Ce virus à génome simple est l'un des plus gros virus ARN [composé à base d'acide ribonucléique, NDLR] que nous connaissions. Il compte 30 000 bases ou « briques » génomiques, soit deux fois plus que le virus de la grippe saisonnière ou quatre fois plus que le virus de la poliomyélite. Cette famille de virus ARN rassemble la plupart des virus émergents. Tels le chikungunya, la dengue, le virus du Nil occidental, la fièvre jaune, Ebola ou encore la fièvre de Lhassa.

On a beaucoup dit que ce coronavirus avait muté. Qu'en est-il

