L'épidémie de Sars-CoV-2 fait des ravages tout autour du globe depuis le mois de janvier et a conduit de nombreux États à prendre des mesures draconiennes, comme le confinement généralisé. Cette approche très stricte d'encadrement de la circulation de la population est une réponse à large spectre due à la méconnaissance des modes et des lieux de contamination. Dix mois après le début de l'épidémie, alors que la deuxième vague semble atteindre son pic en France, une étude parue dans la revue Nature nous éclaire sur les sources de contamination par le Sars-CoV-2.

Si on avait d'abord pensé que la transmission du Sars-CoV-2 se faisait par les gouttelettes de salive excrétées par des personnes infectées, nous savons désormais avec certitude que le mode de contamination se fait principalement par voie aérosol, ce qui est nettement plus complexe à contrôler. En effet, dans un lieu clos comme un restaurant, une seule personne malade peut contaminer un grand nombre de clients, sans nécessairement être assise à proximité. Le virus se dissémine dans l'air ambiant et circule dans l'espace clos et peut ainsi toucher n'importe qui, bien au-delà du mètre cinquante de distance recommandé.

Les restaurants et bars dans le viseur

La publication de Nature est une mine truffée d'informations sur les modes de

