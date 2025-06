Delphine Cascarino : « Le statut de challenger, ça nous va mieux »

Delphine Cascarino s'apprête à vivre sa quatrième compétition internationale après avoir manqué le Mondial 2023 à cause d'une blessure aux ligaments croisés. Tout juste revenue des États-Unis pour terminer la préparation de l'Euro avec les Bleues et à l'aube du dernier match amical avant le départ en Suisse, la n°20 tricolore s'est confiée sur son changement de vie depuis son départ à San Diego et ses aspirations pour cet Euro.

Vous avez rejoint le groupe seulement lundi pour cette dernière semaine de prépa en France. Pas trop difficile de prendre le train en marche ?

Physiquement, ça va, je suis en pleine forme. J’ai du rythme étant donné que j’ai joué trois matchs avec mon équipe (le Wave de San Diego, troisième de NWSL, NDLR) et j’ai besoin de ce rythme. Si je ne joue pas pendant un certain moment, je peu être moins performante. Et voilà, il y a un peu de décalage horaire, mais depuis quelques mois maintenant, je m’adapte et j’arrive à gérer ça correctement. De toute façon, par rapport à nos contrats avec la NWSL, on ne peut pas quitter notre club avant la date FIFA. Quoi qu’il arrive, je n’aurais donc pas pu être libérée.…

Par Léna Bernard, à Clairefontaine pour SOFOOT.com