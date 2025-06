Déjà éliminé des éliminatoires de la Coupe du monde, la Chine licencie son sélectionneur

Brancard, Branko ou les deux ?

Éliminée dès le troisième tour des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Chine a décidé de se séparer de son sélectionneur Branko Ivanković . Dans un groupe C où l’Australie, le Japon et l’Arabie saoudite faisaient office de favori, les Chinois ne sont pas parvenus à battre l’Indonésie pour accrocher la quatrième place et n’accéderont donc pas au quatrième tour . Un véritable échec pour la Chine qui n’a plus joué une Coupe du monde depuis 2002.…

RFP pour SOFOOT.com