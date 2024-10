"Dégâts considérables" dus aux inondations : Lyon demande un "soutien plein et entier" de l'État pour financer la réparation

Le village de Bourg-Argental inondé le 17 octobre 2024. ( AFP / SYLVAIN THIZY )

Les crues exceptionnelles dans le Rhône la semaine dernière ont causé des "dégâts considérables", s'est ému le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV). Dans une lettre ouverte adressée jeudi 24 octobre au Premier ministre Michel Barnier, il a appelé à un "soutien plein et entier de la part de l'État" pour financer la réparation .

"Les dégâts causés par cet épisode cévenol d'une ampleur équivalente à une crue centennale sont considérables : effondrements de voiries, de trottoirs, glissements de terrains et de talus", rappelle l'élu écologiste au chef du gouvernement, qui sera en visite ce vendredi à Givors, au sud de Lyon, commune particulièrement touchée par les inondations. Le coût "estimé" des travaux pour "la voirie et l'assainissement est à ce jour de 7 millions d'euros", indique Bruno Bernard, et "la facture risque de s'alourdir" avec la découverte "chaque jour de dégâts supplémentaires". Aujourd'hui "la priorité est à la protection des personnes et des biens", mais "cette intervention ne pourra pas se faire sans un soutien plein et entier de la part de l'État", dit-il.

"De toute urgence, notre collectivité appelle à ce que le gouvernement et les assureurs s'accordent pour soutenir financièrement la métropole de Lyon et les communes dans l'évacuation des déchets. Le retour à la salubrité de l'espace public est une priorité de santé publique.", plaide-t-il. Le président de la métropole de Lyon juge également "urgent" la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour que les personnes sinistrées puissent engager rapidement des démarches auprès des assureurs.