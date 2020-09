Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décision le 14 octobre sur la demande de convocation d'une AG de Lagardère Reuters • 24/09/2020 à 16:16









DÉCISION LE 14 OCTOBRE SUR LA DEMANDE DE CONVOCATION D'UNE AG DE LAGARDÈRE (Reuters) - La justice se prononcera le 14 octobre prochain sur la demande de convocation d'une assemblée générale exceptionnelle du groupe de presse et d'édition Lagardère soumise par le fonds Amber Capital et le groupe Vivendi, a fait savoir jeudi le Tribunal de commerce. Amber Capital a demandé qu'une assemblée générale des actionnaires se tienne "dans les meilleurs délais" afin de procéder à une recomposition partielle du conseil de surveillance. Le fonds d'investissement s'est associé à Vivendi dans le cadre d'un pacte d'actionnaires pour obtenir quatre sièges au conseil de surveillance. (Mathieu Rosemain, avec Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

