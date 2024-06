Dayot Upamecano : « J'ai gagné en confiance »

Une charnière bien installée.

C’était la journée des défenseurs centraux, ce jeudi à Paderborn. Après William Saliba, son compère Dayot Upamecano s’est présenté devant la presse, à quatre jours du huitième de finale contre la Belgique. « Ce sont des voisins, ils vont vouloir nous battre » , a-t-il lancé. Avant d’être interrogé sur Romelu Lukaku, le client qu’il aura à gérer lundi prochain : « On le connaît, on sait de quoi il est capable sur un terrain. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne, mais il ne joue pas tout seul. On joue contre la Belgique, pas seulement contre Lukaku, donc on ne va pas se focaliser que sur lui, même si on sait que c’est une arme dangereuse. » …

CG, à Paderborn pour SOFOOT.com