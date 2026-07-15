Dans le cockpit : comment le vol du Boeing Dreamliner d'Air India a tourné au drame

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du paragraphe 1 avec les dernières informations fournies par les enquêteurs)

L'organisme indien chargé d'enquêter sur les accidents aériens a établi une transcription de l'enregistreur de voix du cockpit, réalisé une autopsie psychologique et entamé les dernières étapes de son enquête sur le crash mortel d'Air India survenu l'année dernière, comme l'indique un document judiciaire . Voici le déroulement des événements du 12 juin 2025 — seconde par seconde — tel que détaillé par les enquêteurs indiens dans leur preliminary report publié le 12 juillet de l'année dernière:

05 h 47 GMT (11 h 17 IST) – Le Dreamliner d'Air India VT-ANB a atterri à Ahmedabad en provenance de New Delhi sous le numéro de vol AI423.

07 h 48 min 38 s GMT – L'avion a été vu quittant la baie 34 de l'aéroport.

07 h 55 min 15 s GMT – L'avion a demandé l'autorisation de rouler, qui lui a été accordée par le contrôle aérien; une minute plus tard, l'avion a roulé de la porte d'embarquement vers la piste 23 via la voie de circulation R4, a fait demi-tour et s'est aligné pour le décollage.

08 h 02 min 03 s GMT – Le contrôle au sol a transféré la communication à la tour de contrôle.

08 h 07 min 33 s GMT – Autorisation de décollage délivrée.

08 h 07 min 37 s GMT – L'avion a commencé à rouler.

08 h 08 min 39 s GMT – L'avion a décollé. « Les capteurs air/sol de l'avion sont passés en mode air, ce qui correspond au décollage », indique le rapport.

08 h 08 min 42 s GMT – L'avion a atteint sa vitesse maximale de 180 nœuds. « Immédiatement après, les commutateurs de coupure de carburant des moteurs 1 et 2 sont passés de la position RUN à la position CUTOFF l'un après l'autre, avec un intervalle de 1 seconde. »

« Les régimes N1 et N2 ont commencé à diminuer par rapport à leurs valeurs au décollage lorsque l'alimentation en carburant des moteurs a été coupée.

« Sur l'enregistrement vocal du poste de pilotage, on entend l'un des pilotes demander à l'autre pourquoi il avait coupé l'alimentation.

« L'autre pilote a répondu qu'il ne l'avait pas fait.

« Les images de vidéosurveillance obtenues auprès de l'aéroport ont montré le déploiement de la turbine à air dynamique (RAT) lors de la montée initiale, immédiatement après le décollage.

« L'avion a commencé à perdre de l'altitude avant de franchir le mur d'enceinte de l'aéroport. »

08 h 08 min 47 s GMT – Les régimes des deux moteurs « sont passés en dessous du régime de ralenti minimum », et la pompe hydraulique du RAT a commencé à fournir de la puissance hydraulique.

08 h 08 min 52 s GMT – Le commutateur de coupure de carburant du moteur n° 1 est passé de la position « CUTOFF » à la position « RUN ».

08 h 08 min 56 s GMT – Le commutateur de coupure de carburant du moteur n° 2 est également passé de la position CUTOFF à la position RUN.

« Lorsque les commutateurs de commande de carburant passent de la position CUTOFF à la position RUN alors que l'avion est en vol, le FADEC (Full Authority Dual Engine Control) de chaque moteur gère automatiquement une séquence de rallumage et de rétablissement de la poussée, comprenant l'allumage et l'injection de carburant. »

« La décélération du cœur du moteur n° 1 s'est arrêtée, s'est inversée et a commencé à évoluer vers la récupération. Le moteur n° 2 a pu se rallumer mais n'a pas pu enrayer la décélération de la vitesse du cœur et a réintroduit du carburant à plusieurs reprises pour augmenter l'accélération de la vitesse du cœur et favoriser la récupération. »

08 h 09 min 05 s GMT – L'un des pilotes a transmis « MAYDAY MAYDAY MAYDAY ».

08 h 09 min 11 s GMT – L'enregistrement des données s'est arrêté.

08 h 14 min 44 s GMT – Un camion de pompiers a quitté l'enceinte de l'aéroport pour mener les opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie.