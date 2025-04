Dans la guerre de haute intensité, la surprise comme atout pour les forces spéciales

Essentiellement utilisées ces dernières années dans la lutte antiterroriste, les forces spéciales adaptent leurs méthodes pour un conflit de haute intensité, misant sur la ruse et l'effet de surprise afin de contourner des défenses adverses durcies.

"Jusqu'il y a peu de temps, nos forces spéciales étaient confrontées à dix gars dans un pick-up avec une kalachnikov et elles arrivaient avec trois hélicoptères et des opérateurs surarmées. Demain, en face, ils (leurs soldats) ont aussi des hélicoptères, des missiles, des jumelles de vision nocturne, ce n'est plus la même opération spéciale", résume Benoît de Saint-Sernin, l'organisateur du salon Sofins dédié aux forces spéciales qui a eu lieu cette semaine près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France.

Face à l'omniprésence des drones et à un espace aérien contesté comme il l'est en Ukraine, comment rester masqué sur le terrain, comment s'infiltrer quand l'hélicoptère n'est pas une solution ?

Il faut revoir la façon de concevoir les opérations des forces spéciales, explique M. de Saint-Sernin.

"Ce qui est certain, c'est qu'elles ne seront pas utilisées sur le front proprement dit", estime le général Christophe Gomart, un ancien patron du Commandement français des opérations spéciales (COS) regroupant 4.500 militaires d'élite issus des trois composantes (air, mer, terre).

Members of the French Army Special Forces are evacuated by helicopter as they take part in a tactical display as part of the 7th edition of the Special Operations Forces Innovation Network Seminar (SOFINS), in Martignas-sur-Jalle, southwestern France, on April 3, 2025. Launched in 2013, SOFINS is a key event for special forces and the defense industry, meeting the specific needs and growing operational challenges of elite units in battlefield engagements, urban infiltration, cyber warfare, and countering threats such as biological hazards and drones.