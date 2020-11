Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: Pour Le Maire, les salariés ne sont pas une "variable d'ajustement" Reuters • 25/11/2020 à 09:55









DANONE: POUR LE MAIRE, LES SALARIÉS NE SONT PAS UNE "VARIABLE D'AJUSTEMENT" PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire, interrogé sur le plan de réduction des effectifs de Danone, a estimé mercredi que les salariés ne devaient pas être la "variable d'ajustement des difficultés économiques actuelles". Le groupe agroalimentaire a annoncé lundi jusqu'à 2.000 suppressions de postes dans le cadre d'un plan de réorganisation visant un milliard d'euros d'économies d'ici à 2023, qui doit lui permettre de contrer les effets de la crise sanitaire due au coronavirus. "Les salariés n'ont pas à être la variable d'ajustement des difficultés économiques actuelles", a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter. Soulignant que l'Etat, à travers ses différents dispositifs de soutien à l'économie, et les salariés faisaient des "efforts considérables" face à la crise, il a appelé les entreprises à en faire de même. "Je demande aux entreprises de faire preuve du même sens des responsabilités et de considérer que la réduction d'effectif, les licenciements, c'est vraiment la toute dernière mesure quand il n'existe aucune autre possibilité et que la situation économique est vraiment très difficile pour l'entreprise", a-t-il dit. "Si la situation économique de l'entreprise n'est pas aussi périlleuse (...), je le redis, les licenciements ne sont pas la solution." (Henri-Pierre André)

