D'un petit salon à une marque internationale : la marque Franck Provost fête ses cinquante ans

Le coiffeur français Franck Provost, lors d'une séance photo à Neuilly-sur-Seine, à Paris, le 6 mai 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

D'un salon de coiffure à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines au numéro un mondial de la coiffure, Franck Provost fête les 50 ans de sa marque cette année alors que la troisième génération fait son entrée dans le groupe.

Franck Provost, 79 ans, est fondateur et président du conseil de surveillance de Provalliance (Franck Provost, Jean Louis David, Saint Algue...) qui compte aujourd'hui plus de 3.300 salons et boutiques répartis dans près de 30 pays, 17 marques, 18.000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 50 millions de clients à travers le monde.

Provalliance a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 541 millions d'euros en hausse de 6% sur un an et vise une progression de 7,6% en 2025.

L'histoire a commencé le 15 avril 1975, lorsque Franck Provost — Yvon de son vrai prénom — natif de la Sarthe, ouvre son premier salon de coiffure à Saint-Germain-en-Laye. La même année, naît son fils Fabien, aujourd'hui directeur général et artistique de la marque Franck Provost.

"Quoi faire à Saint-Germain en Laye pour me différencier des autres?", se souvient Franck Provost, "j'étais champion de France et champion du monde [de coiffure], mais ça ne suffisait pas. Donc j'ai instauré deux choses qui ont été une base de la réussite" : le sans rendez-vous et la journée continue.

Quatre ans plus tard, il ouvre un salon à Paris, avenue Franklin-Roosevelt, dans le très chic 8e arrondissement. S'ensuivent des séances de coiffure pour des grands couturiers, le cinéma et la télévision. Il devient "le coiffeur des stars".

Pour fidéliser ses coiffeurs, Franck Provost, propriétaire des salons, leur propose d'en acheter des parts tous les ans jusqu'à 49%. "De 1975 à 1995, on a monté une vingtaine de salons comme ça, avec des collaborateurs", explique-t-il. "En 1995, je me dis, c'est bien, mais ça va pas assez vite donc on va ouvrir à la franchise", raconte-t-il.

- "Les deux Franck" -

Le coiffeur français Franck Provost (à gauche) et son fils Fabien Provost (à droite) lors d'une séance photo à Neuilly-sur-Seine, à Paris, le 6 mai 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

Mais ça ne va pas encore "assez vite" pour l'entrepreneur qui décide alors de racheter des "petits groupes" de salons de coiffure. Il commence par "La coifferie", un groupe de salons "vieillissants", situés dans des galeries marchandes.

"Je me suis toujours dit que je pouvais prendre des risques et si je me plante, je repars avec mon peigne et mes ciseaux n'importe où dans le monde", s'amuse-t-il.

De fil en aiguille, "on a racheté d'autres groupes", ajoute le coiffeur. En 2008 est créé Provalliance, né de la fusion entre le groupe Franck Provost et les activités en Europe continentale du groupe américain Regis Corporation, qui avait racheté Jean-Louis David et Coiff&Co.

En mars 2021, Core Equity prend le contrôle de Provalliance et en devient actionnaire majoritaire, aux côtés des familles Provost pour la coiffure et Wincker pour la distribution.

En 2021, Franck Provost a été mis en examen pour "abus de biens sociaux" et "blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée" dans une affaire de logiciel de caisse frauduleux. "La justice fera son travail et verra que je n’y suis absolument pour rien dans cette histoire", a déclaré Franck Provost au journal Maine Libre.

Depuis un an, la troisième génération a fait son entrée discrète dans le groupe avec son petit-fils, Thomas, 23 ans, en apprentissage dans un salon.

La fille de Franck Provost, Olivia, 51 ans, après avoir travaillé une trentaine d'années dans le groupe, a choisi de lancer sa propre marque, Niwel Beauty.

Fabien, dont le bureau communique avec celui de son père au siège de Provalliance, prend peu à peu le relais, à tel point que Sharon Stone, fidèle cliente, dans une vidéo enregistrée pour les 50 ans de la marque félicite "les deux Franck".

Dans un marché de la coiffure qui représente 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, Provalliance prévoit d'ouvrir 50 nouveaux salons franchisés en 2025 et 70 en 2026.