D'énormes fuites à Old Trafford lors de la réception d’Arsenal

À Manchester, il ne pleut que sur les Rouges.

Opposé à Arsenal lors de la 37 e journée de championnat (0-1) et déjà bien éclaboussé par la gifle reçue par Crystal Palace lundi dernier (4-0), Manchester United a pris l’eau sur et en dehors du terrain. Ce match n’ a pas réussi non plus à l’enceinte d’Old Trafford. Sur les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs présents à Old Trafford ont filmé des torrents d’eau de pluie traversant la toiture et s’abattant sur les tribunes. Sans compter les quelques gouttes qui ont réussi à terminer leurs courses sur la nuque de certains joueurs au moment de regagner les vestiaires.…

AD pour SOFOOT.com