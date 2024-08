Culture: s’abonner à une salle de spectacle, est-ce rentable?

Une offre culturelle riche

Les amateurs de théâtre, d’opéra, de danse ou de musique ont la chance de pouvoir profiter d’une scène culturelle dynamique, dans le secteur public comme celui du privé. La France compte 6 théâtres nationaux, 92 scènes de musiques actuelles (SMAC), 150 théâtres de ville, 15 opéras régionaux et 28 orchestres nationaux ou régionaux. 53 millions de billets de spectacle ont été vendus en 2022, toutes disciplines confondues.

Des réductions sur le prix des billets

De nombreuses salles de spectacle proposent des abonnements annuels. L’abonnement consiste à sélectionner un certain nombre de représentations en début d’année pour profiter de tarifs avantageux. À l’Opéra de Paris, les abonnés doivent réserver simultanément au moins 4 spectacles pour la saison (entre septembre et juillet) parmi ceux proposés au Palais Garnier, à l’Opéra Bastille et les concerts à la Philharmonie de Paris. Les réductions sur le prix des billets vont de 5 à 30%. Au Théâtre de la Ville, à Paris, l’abonnement permet de payer ses billets entre 20% et 55% moins cher en fonction du spectacle et de la formule choisie. La Philharmonie de Paris propose des remises s’échelonnant de 15 à 25%.

Une priorité à la réservation de spectacles

L’un des principaux avantages de l’abonnement est le fait d’être prioritaire sur la réservation des places. À l’Opéra de Paris, l’ouverture des ventes se fait selon un calendrier précis. Les abonnements sont prioritaires, donc parfois la disponibilité est limitée pour certains spectacles. Au-delà d’être rentable, l’abonnement est alors le seul moyen d’être sûr de pouvoir assister aux spectacles de votre choix. Les abonnés bénéficient d’autres avantages exclusifs: réduction dans la librairie-boutique, tarifs préférentiels dans les lieux partenaires, pour la réservation d’expositions, d’ateliers et de conférences, avec en prime un accès aux répétitions.

Des bourses aux billets pour revendre ses places

Ces dernières années, les modalités d’abonnement se sont diversifiées et assouplies pour mieux répondre aux attentes du public. Il est désormais possible d’annuler ou de modifier les dates, d’échanger sa place pour un autre spectacle, d’inviter des accompagnants ou d’acheter des places supplémentaires à tarif préférentiel. Certaines institutions, comme l’Opéra de Paris ou la Philharmonie, proposent des bourses aux billets pour revendre ses places en cas d’empêchement.

En parallèle, certaines salles de spectacle remplacent le modèle classique de l’abonnement par un système d’adhésion plus flexible. Les spectateurs peuvent acheter une carte de réduction qui donne accès à des spectacles moins chers toute l’année, sans avoir à s’engager en amont sur un certain nombre de représentations.

Certaines de ces formules incluent une priorité à la réservation, comme au Théâtre de la Ville, à Paris, qui propose une carte d’adhésion à 26 euros . À l’Opéra de Paris, le pass saison ( 60 euros ) permet d’acheter ses billets sans tenir compte du calendrier d’ouverture des réservations. Grâce à la carte Comédie-Française ( 25 euros ), vous bénéficiez d’avantages exclusifs: priorité d’achat avant l’ouverture au public, tarifs minorés sur l’ensemble des représentations, deux échanges gratuits par saison, ainsi que de nombreuses réductions à la Comédie-Française (boutiques, visites) et chez ses partenaires culturels.

Comment bénéficier du Pass Culture? Le Pass Culture est un crédit de 20 à 300 euros accessible aux jeunes de 15 à 18 ans. Il peut être utilisé pour acheter des places de spectacle ou de cinéma, des billets pour des musées et expositions, des cours et ateliers, ou encore des biens culturels (livres, BD, DVD). Pour en bénéficier, il suffit de télécharger l’application , ou de se rendre sur pass.culture.fr pour remplir le dossier d’inscription.

À lire aussi:

5 questions pour tout savoir sur le Pass Culture spécial jeunes

Livres, cinéma, musique: comment se cultiver à tout âge sans se ruiner?

5 sites touristiques et culturels à succès à (re)découvrir en France

Où imprimer ses photos au meilleur prix?