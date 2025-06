Cristiano Ronaldo en remet une couche sur le championnat saoudien

La sénilité guette.

Tout juste prolongé de deux ans par Al-Nassr, Cristiano Ronaldo s’est une nouvelle fois exprimé sur la qualité du championnat saoudien, ainsi que son bonheur de faire partie d’un projet national allant jusqu’à la Coupe du monde , dans neuf ans. « J e pense que nous sommes déjà dans le top 5 des championnats. Nous continuons de progresser , a affirmé le quintuple Ballon d’Or dans une interview publiée sur les réseaux sociaux de son club. Nous avons le temps, mais nous avons déjà montré depuis deux ans et demi que nous allons constamment vers le haut. » Et gare aux mauvaises langues qui oseraient dire le contraire. « Ceux qui disent que la Saudi Pro League ne fait pas partie des cinq meilleurs championnats ne comprennent rien au foot . Je me donne à 100 % dans mon métier, et ceux qui jouent ici savent de quoi je parle. » …

TB pour SOFOOT.com