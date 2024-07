Cristiano : « C’est mon dernier Euro, sans aucun doute »

A última dança.

Après un match riche en émotions et une qualification en quarts de finale obtenue aux tirs au but contre la Slovénie lundi soir, la légende Cristiano Ronaldo a déclaré au micro de la RTP que cet Euro en Allemagne était sa dernière danse dans un Championnat d’Europe. Cependant, la légende portugaise a précisé que ce n’était pas à cause de ça qu’il avait fondu en larmes après avoir raté son pénalty à la 105 e minute. « C’est évidemment mon dernier Euro, ça ne fait aucun doute , a-t-il commencé . Mais ce n’est pas ce qui m’a ému : je l’étais vis-à-vis de tout ce que le football implique, pour l’engouement que je ressens, que je vois chez les supporters, pour ma famille, pour la passion des gens, l’affection qu’ils ont envers moi et mes coéquipiers… ce n’est pas le fait d’abandonner le football. » L’image du quintuple Ballon d’or en pleurs a marqué les esprits lundi soir et rappelé les larmes qu’il avait versées le 1 er juin dernier après une défaite en finale de Coupe d’Arabie saoudite.…

JR pour SOFOOT.com