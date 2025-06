Crise du logement : 2,8 milliards d'individus sont mal-logés dans le monde, selon ONU-Habitat

1,1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles ou des habitats informels selon l'agence onusienne. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Selon l'agence onusienne, 318 millions de personnes sont sans-abris sur Terre.

Dans son rapport annuel 2024, ONU-Habitat dresse un état des lieux de la crise du logement à travers le globe. Parmi ces mal-logés, 1,1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles ou des habitats informels, "principal défi du développement urbain durable", selon le rapport. Quelque 90% des habitants des bidonvilles se trouvent en Afrique et en Asie, où il manque 170 millions de logements.

"Le changement climatique, les conflits et les catastrophes naturelles continuent de déplacer des millions de personnes, les forçant à quitter leurs foyers à la recherche de sécurité, de stabilité et de meilleures conditions de vie", déplore Anacláudia Rossbach, directrice exécutive d'ONU-Habitat, citée dans le rapport.

L'agence onusienne comptabilise 318 millions de personnes sans-abris, soit presque autant que la population des Etats-Unis.

"Repenser les politiques urbaines"

A travers le globe, "une personne sur quatre vit dans des conditions qui nuisent à sa santé, sa sécurité et sa prospérité", rapporte l'ONU-Habitat.

Dans le détail, 14% des urbains et 40% des ruraux n'ont pas accès à l'eau potable et deux personnes sur cinq n'ont pas de services d'assainissement . "Un assainissement géré et sécurisé est fondamental pour le développement humain et souvent utilisé comme mesure de progrès dans la lutte contre la pauvreté, les maladies et la mort prématurée", rappelle le rapport.

Anacláudia Rossbach appelle à "repenser les politiques urbaines, l'utilisation des sols, la législation et le financement pour prioriser le logement et les services de base car ils sont des leviers essentiels de l'action climatique et du développement durable ". D'ici à 2040, 2 milliards de citadins devraient être soumis à des augmentations significatives de températures .

L'assemblée des Etats membres de l'ONU-Habitat a adopté vendredi le plan stratégique du programme pour la période 2026 à 2029, centré sur l'accès au logement, à la terre et aux services de base, comme l'eau potable et des sanitaires.